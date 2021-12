Aus noch unbekannter Ursache geriet am Christtag ein Balkon eines Wohnhaues in Stallhofen in Brand. Mehrere Balkone wurden beschädigt, eine Frau wurde leicht verletzt. Vier Feuerwehren löschten beinahe zwei Stunden den Brand.

STALLHOFEN. Am Christtag bemerkte ein 65-jähriger Weststeirer im Wohnzimmer seiner Wohnung eines Mehrparteienhauses in Stallhofen Rauch an seinem Balkon. Er stellte fest, dass am darunterliegenden Balkon ein Brand ausgebrochen war. In der Folge versuchte der 65-Jährige den Brand vergeblich mit Hilfe einer Decke zu löschen, während ein weiterer Bewohner des Mehrparteienhauses die Feuerwehr alarmierte.

Vier Feuerwehren im Einsatz

Einsatzkräfte der Feuerwehren Stallhofen, Berndorf, Södingberg und Krems löschten beinahe zwei Stunden den Brand. Dabei mussten die Einsatzkräfte unter Einsatz von schwerem Atemschutz in das zweite Obergeschoss vordringen, um ein Übergreifen von Flammen auf den Dachstuhl zu verhindern. Durch die Hitze waren einige Fenster zerbrochen und es mussten Teile des Dachs geöffnet werden, um Glutnester zu löschen.

Durch den Brand wurden insgesamt drei Balkone sowie angrenzende Wohnbereiche stark beschädigt. Eine 60-jährige Bewohnerin wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Weststeiermark nach Voitsberg gebracht. Sie konnte nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen werden. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind noch offen, daher wurden Sachverständige zur Brandursachenermittlung beigezogen.

