Wenn Würmer zum positiven Klassenklima beitragen. Die HAK Voitsberg beschreitet neue Wege mit einer Wurmkiste.

VOITSBERG. Oft sind es im Bereich der Nachhaltigkeit kleine Maßnahmen, die große Wirkung entfalten. Schülerinnen und Schüler der HAK Voitsberg starteten im vergangenen Schuljahr mit einer ambitionierten Zielsetzung: In der Pause anfallende Speisereste direkt in der Klasse zu wertvollem Kompost zu verwerten und sich mit den Themenstellungen aus dem Bereich Nachhaltigkeit und "Zero-Waste" auseinanderzusetzen.

Eine hölzerne Box

So ambitioniert das Ziel klingt, so einfach gestaltete sich die Umsetzung mit einer Wurmkiste, einem geschlossenen Ökosystem in Form einer hölzernen Box. Nach dem gemeinsamen Aufbau in der Schule zogen in einem ersten Schritt 500 Kompostwürmer in ihre Behausung ein.

"Die Schülerinnen und Schüler kümmern sich um in den Pausen um das Ökosystem und werden projektorientiert an das naturwissenschaftliche Arbeiten herangeführt." (Andreas Wanzenried, Professor für Naturwissenschaften an der HAK Voitsberg)

Humus als Ernte

Nach rund vier Monaten Fütterung und Pflege konnte schließlich die erste Ernte entnommen werden. Der so gewonnene Humus wurde von den Schülerinnen und Schülern in einem weiteren Projekt genutzt, um Minze zum Verfeinern von Getränken anzubauen, welche dann wiederum in der Wurmkiste recycelt wurde, wodurch sich der Kreislauf schließt.

"Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung sind an unserer Schule Querschnittsthemen, die fächerübergreifend gelebt werden. Die Wurmkiste ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie die Verschränkung an unserer Schule gelingt", zeigt sich Direktorin Monika Gruber vom Mehrwert des Projekts überzeugt. Auch die Schülerinnen und Schüler sind begeistert, nicht nur der gelernten Fachinhalte wegen. "Die Kiste ist mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Schulalltags. Da wir die Verantwortung für die Wurmkiste als Klasse tragen und uns alle um die Würmer gleichermaßen kümmern müssen, hat das Projekt zum Klassenklima positiv beigetragen", so der Tenor der Klasse.

Der Erfolg spricht für sich: Mittlerweile ist an der HAK Voitsberg schon eine weitere, von wurmkiste.at gesponserte Wurmkiste im Einsatz.

