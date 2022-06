Nach dem Wechsel von Kapitän Sebastian Hutecek nach Konstanz verlassen drei weitere Spieler die HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach: Die Legionäre Klemen Cehte und Mislav Nenadic sowie Zweier-Goalie Rene Baumann. Der Vertrag mit Trainer Uros Serbec wurde verlängert.

BÄRNBACH. Der Abgang von Kapitän und Publikumsliebling Sebastian Hutecek in Richtung zweite deutsche Liga ist bereits seit einigen Wochen bekannt. Der Niederösterreicher nutzte die HSG XeNTiS als Sprungbrett und wird künftig für die HSG Konstanz auflaufen. Neben Hutecke verlassen auch die beiden Legionäre Klemen Cehte und Mislav Nenadic die Weststeiermark.

Hausbau nahe Celje

Der Champions League-erfahrene Klemen Cehte war mit seiner Erfahrung und Klasse eine Bereicherung für die HSG und versuchte den jungen Spielern so viel wie möglich beizubringen. Laola1.at-Experte Nedzad Smajlagic schwärmte immer vom Slowenen: "Wenn es ein Sprungwurf-Lehrvideo geben soll, müsste man den Wurf von Klemen Cehte filmen." Der 36-Jährige hat im Handball sehr viel erreicht und wird sich in Zukunft auf seine Familie und den Hausbau in der Nähe von Celje konzentrieren.

Knie-Operation in Graz

Kein Glück hatte Mislav Nenadic. Der 30-jährige Kroatie, der schon von 2013 bis 2015 in der Weststeiermark spielte, verletzte sich kurz vor Saisonende am Knie und musste sich in Graz einer Knie-Operation unterziehen. Diese ist gut verlaufen, nun steht die Reha am Programm.

Rene Baumann braucht mehr Spielzeiten und verlässt die Weststeiermark.

Foto: Thomas Leibetseder, iQ-Foto

hochgeladen von Harald Almer

Spieler Nummer vier, der die HSG verlässt, ist Tormann Rene Baumann. Er kam 2019 von der HIB Handball Graz, der 21-Jährige kam aber hinter Jovo Budovic nur selten zum Zug. Er will zu einem Verein wechseln, wo er mehr Spielzeiten erhält. Hinter Budovic werden nun die beiden Eigenbau-Goalies Fabian Müller und Christoph Waltl aufgebaut.

Aber es gibt auch eine Vertragsverlängerung zu vermelden: Trainer Uros Serbec bleibt in der Weststeiermark, der 54-jährige Slowene trainiert auch in der kommenden Saison die HSG.

Das könnte dich auch interessieren:

Fünf Meistertitel für die HSG XeNTiS