Chor "pro musica" in Feierlaune

Nach vielen Auftritten im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums wird der Chor "pro musica" rund um Chorleiterin Gerlinde Hörmann noch drei Mal sein Publikum verwöhnen. Ein "Feuerwerk Vocal" wird am Samstag, dem 11. November (19.30 Uhr) beim Jubiläumskonzert in der Turnhalle Mooskirchen geboten. Neben mancher Überraschungen werden Ohrwürmer von den Beatles bis Queen, von Austropop-Hits bis zum Volkslied, von Coldplay bis Johann Strauss präsentiert. Karten gibt es unter 0664/2023904. Keine Eintrittskarte braucht man am Sonntag, dem 22. Oktober (19 Uhr) in der Pfarrkirche Lieboch, wohin der Chor im Rahmen der Festreihe "150 Jahre Pfarre Lieboch" für ein Kirchenkonzert eingeladen wurde. Das Programm reicht von der Romantik bis zu Gospels. Eintritt ist eine freiwillige Spende. Kurz vor Weihnachten folgt noch ein Adventkonzert.