Schmankerl-Weg mit der steirischen Parteispitze

08.05.2017, 08:47 Uhr

Die FPÖ Voitsberg organisierte einen Wandertag in Ligist, da kam auch Landesparteiobmann Mario Kunasek.

Frei nach dem Motto "Das Gute liegt so nah" organisierte die FPÖ Voitsberg mit STR Markus Leinfellner an der Spitze am Samstag einen Wandertag entlang des Ligister Schmankerlwegs und freute sich über hochkarätige Ehrengäste. Neben dem FPÖ-Landesparteiobmann LAbg. Mario Kunasek nahmen auch Europaparlamentarier Georg Mayer, NAbg. Günther Kumpitsch und LAbg. Andrea-Michaela Schartel. Bemerkenswert war, dass der jüngste Teilnehmer erst drei Jahre, der älteste stattlich 89 Jahre alt war.

Kernöltaucher

Die erste Etappe führte vom Ligister Marktplatz zum Bauernhof Fötsch, wo das "Kernöltauchen" am Programm stand. Von dort ging es zum Imkermeisterbetrieb Rosenzopf inklusive Verkostung und Informationen über die Bienen. Von dort führte der Wandertag zum Buschenschank Dokter, wo ein stimmungsvoller Ausklang genossen wurde. "Als FPÖ Bezirksparteiobmann freute ich mich über die vielen Teilnehmer und weiß jetzt schon, dass diese Veranstaltung auch 2018 wieder stattfinden wird", so Leinfellner. "Die Kameradschaft kam nicht zu kurz und es war uns eine große Ehre, dass so viele freiheitliche Spitzenpolitiker mit uns diesen Weg gingen."