Aus Köflach kommender GKB-Zug stößt mit Linienbus in Graz zusammen

18.09.2018, 13:38 Uhr

Am Dienstag kam es auf der Grazer Grottenhofstraße zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Sperre der Straße

Gegen 8 Uhr fuhr am Dienstag ein Regionalzug aus Richtung Köflach kommend in Richtung Stadtmitte Graz. Zeitgleich lenkte die 34-Jährige den Linienbus der Linie 33 auf der Grottenhofstraße in Richtung Straßganger Straße. Auf Höhe des Bahnüberganges Grottenhofstraße/Heuberggasse kam es zur Kollision. Dabei wurde der Bus zur Seite geschleudert, der Zug entgleiste. Daraufhin kam es zu einem Großeinsatz zahlreicher Einsatzorganisationen. Unter anderem waren zwei Rettungshubschrauber und der Polizeihubschrauber im Einsatz. Ersten Meldungen zufolge gibt es ein Todesopfer und acht Verletzte. Von den Fahrgästen des Zuges wurde niemand in ein Spital eingeliefert.Die Grottenhofstraße ist bis auf weiteres für die Bergungsarbeiten des Busses und des entgleisten Zuges gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion sowie ein toxikologisches Gutachten bei der verstorbenen Buslenkerin an. Die polizeilichen Erhebungen zur Feststellung der Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.