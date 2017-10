Gemeinschaftsübung von 4 Feuerwehren in Bärnbach

17.10.2017, 12:31 Uhr

Kürzlich fand eine von der Feuerwehr Bärnbach vorbereitete Einsatzübung in der Karellystrasse in Bärnbach statt. Übungsannahme war ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und fünf in den Wracks eingeklemmten, zum Teil schwer verletzten Personen.Die KameradInnen der teilnehmenden Feuerwehren Bärnbach, Voitsberg, Piber und Afling wurden bei dieser Übung sehr gefordert. Es wurden technische Einsatzmittel wie hydraulische Schere und Spreizer, Notstromaggregate, Lichtfluter für Ausleuchten der Einsatzstelle, Zelt für Sanitätsplatz, Stab-Fast für Stabilisierung der Wracks und andere Gerätschaften zur Bergung der Verletzten eingesetzt.Die KameradInnen stellten nach Auftragserteilung durch die Einsatzleiter einen Weg zu den Verletzten unter Verwendung von Schere und Spreizer her, um den Notärzten und Sanitätern die Möglichkeit der Erstversorgung zu ermöglichen. Es folgte danach die Rettung der Personen durch die Feuerwehr und der Abtransport zum inzwischen hergestellten Sanitätsplatz, wo Ärzte und Sanitäter des Roten Kreuzes Voitsberg die Opfer übernahmen, weiter versorgten und für den Transport in Krankenhäuser vorbereiteten.Gleichzeitig wurde ein Landeplatz für den „alarmierten“ Hubschrauber (nur im Einsatzfalle) seitens der Feuerwehr erkundet und ausgeleuchtet.Das gesamte Gelände wurde während der Übung von den Feuerwehren mit Scheinwerfern beleuchtet, um eine effiziente Arbeit zu ermöglichen.Die Übungsbeobachter Vizebürgermeister Josef Rudolf Schüller, Vizebürgermeister Ewald Bramauer, BerFwKdt LFR Engelbert Huber, Brandrat Christian Leitgeb, ABI Alfred Jauk, KHD-Kdt ABI Ing. Klaus Gehr, EBR Robert Klampfl sowie Daniel Putz und Alexander Kröpfl vom Roten Kreuz konnten sich von der von HBI Bernhard Haller und OBI Michael Witreich bestens geleiteten Einsatzübung über den sehr guten Ausbildungs- und Ausrüstungsstand der Feuerwehren und des Roten Kreuzes überzeugen und teilten dies den angetretenen Feuerwehrmänner/frauen und Sanitätern in ihren Ansprachen auch mit.Abschließend wurden Alle in das Rüsthaus Bärnbach zu einer gemeinsamen Verpflegung eingeladen.

An dieser Mehrwehrenübung nahmen 64 KameradInnen mit 15 Fahrzeugen der vier Feuerwehren und 12 Sanitäter und 2 Notärzte mit 6 Fahrzeugen des Roten Kreuzes Voitsberg teil.Text: Walter Ninaus, FF VoitsbergFotos: Walter Ninaus, Franz Patz, Klaus Gehr