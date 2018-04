Überraschender Trainerwechsel in Bärnbach

27.04.2018, 10:32 Uhr

Dominik Steinbauer folgt Michael Sommer nach, der aus persönlichen Gründen sein Amt beim Atus Sadiki Bau Bärnbach zurücklegte.

Schon Trainererfahrung

Beim Unterliga-Spiel gegen Ragnitz sitzt mit Dominik Steinbauer ein neuer Mann auf der Trainerbank des Atus Sadiki Bau Bärnbach. Das heißt, ganz neu ist er nicht, denn Steinbauer war bis jetzt Co-Trainer von Michael Sommer. Letzterer legte dieser Tage sein Amt aus persönlichen Gründen zurück. "Ja, es kam schon überraschend", meinte Steinbauer, der am Dienstag das erste Training der Bärnbacher leitete.Allerdings ist der Trainerjob für Steinbauer nichts Neues, denn er war schon eineinhalb Jahre in St. Stefan ob Stainz und verfehlte damals als Dritter die Relegation nur knapp. Er absolviert derzeit die Trainerausbildung. Interimistisch ist es aber möglich, dass er Bärnbach als Coach die letzten sieben Runden betreut. "Ich möchte die Ausbildung bis zur A-Lizenz abschließen", so Steinbauer.Das Ziel der letzten sieben Runden ist das Erreichen eines Top-5-Platzes, was Steinbauer für durchaus realistisch hält. Wie es im Sommer weitergeht ist noch offen, ein Weiterverbleib Steinbauers ist aber durchaus möglich.