Modernes Outfit für die Landesberufsschule in Voitsberg

20.04.2018, 07:56 Uhr

2,5 Millionen Euro wurden in die Außenhülle sowie in elektro- und sicherheitstechnische Maßnahmen investiert.

Gutes Schulklima

Lehrlingstriathlon

Der "Menschenauflauf" in Voitsberg hatte einen guten Grund. Die sanierte Landesberufsschule wurde mit einem Festakt, einer Preisverleihung im Lehrlingstriathlon und einer Projektpräsentation feierlich eröffnet. So kamen Bildungs-Landesrätin Ursula Lackner, die beiden LAbg. Erwin Dirnberger und Karl Petinger sowie die Bgm. Ernst Meixner und Bernd Osprian zu den Feierlichkeiten, die von Direktor Bgm. Johann Hiden, Lehrlingshaus-Direktorin Daniela Platzer und Schulsprechter Florian Meier-Paar eingeleitet wurden.Unter der Agenda der Landesimmobiliengesellschaft lief die groß angelegte Sanierung mit einer Investitionssumme von 2,5 Millionen Euro. LIG-Geschäftsführer Carl Skela skizzierte den Verlauf, der vor allem wegen des Denkmalschutzes ein Kraftakt waren. Denn innerhalb eines Jahres wurden die Fassadenflächen aus Beton, die Innendämmung und das Dach saniert, dazu kam der Austausch der Fenster, die Installierung einer Photovoltaikanlage am Dach und die Renovierung von neun Klassenzimmern, wo z.B. eine Lüfungsanlage mit Sensoren eingebaut wurde. Trotz akribischer Vorarbeit - rund 50 Vorbesprechungen und 25 Projektsitzungen - schrammte der Bau an einer Katastrophe vorbei, als im Juli 2017 ein Schwelbrand am Dach ausbrach, der aber vom Personal noch rechtzeitig bemerkt wurde. Ein Berufsschüler drehte mit seiner Drohne einen Film über das neue Gebäude, der beim Festakt auch präsentiert wurde."Die Sanierung der Außenhüller und die gesamten technischen Maßnahmen haben Auswirkungen auf das Schulklima", ist LR Lackner überzeugt. "Diese Sanierung ist auch ein Signal für die Bedeutung der dualen Ausbildung, denn wir können auf keinen einzigen Facharbeiter verzichten. Wir haben in die Hülle investiert, aber ohne die Fülle, also die Pädagogen und Schüler, wäre das sinnlos. Dir. Hiden bedankte sich für die große Leidensfähigkeit seiner Kollegen, denn die Zeit des Umbaus war nicht immer einfach. "Wir wollen eine Schule leben, die wir uns für unsere eigenen Kinder erwarten würden."Danach wurde es für die Schüler spannend, denn im Rahmen der Vorbereitung für die Euro Skills 2020 in Graz wurde in Voitsberg unter der Schirmherschaft der Firma Siblik und Andreas Dier ein Lehrlingstriathlon ins Leben gerufen. 26 Teilnehmer absolvierten Workshops, ein Bewerbungsgespräch und einen Test und bekamen Punkte dafür. Den Sieg holte sich Sebastian Zenz vor Josia Schleef und Markus Reisenegger. Anschließend wurden die Projektarbeiten der Berufsschüler präsentiert.