"Wir sagen euch an, den lieben Advent." Leider konnte die Volksschule Weizberg in diesem Schuljahr ihr traditionelles Adventkranzbinden mit den 3. Klassen heuer nicht durchführen. Spontan hat sich daher das Autohaus Stacherl entschieden, alle Klassen mit einem selbstgebundenen Adventkranz zu beschenken. Die Kinder und auch das Lehrpersonal haben sich sehr darüber gefreut.

Ebenso war es auch in diesem Jahr nicht möglich, alle Kinder zu einer Adventkranzweihe in die Kirche einzuladen. Als Überraschung gab es eine kurze Adventkranzsegnung, die Religionslehrerin Margit Glössl mit dem Schulchor in der Kirche durchgeführt hat. Davon entstand ein Video, das allen Kindern und Familien geschickt wurde. So konnte wenigstens Zuhause im kleinen, aber feinen Rahmen gesungen und gefeiert werden.

