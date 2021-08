Das Wetter machte dem La Strada Team in Weiz einen Strich durch die Rechnung. Das Puppentheater im Kunsthaus ging am Nachmittag planmäßig über die Bühne. Die Abendprogramme konnten dann bei strömenden Regen nur begrenzt stattfinden.

Der für den frühen Abend geplante Auftritt der Akrobaten der Gruppe "Compagnie XY mit Les Voyager" musste wegen des Regenwetter komplett abgesagt werden. Die "OOZ Band" hatte Glück. Nachdem es am Abend zu regnen aufhörte, starteten sie ihren musikalischen Marsch von der Kunsthaus Passage zum Südtirolerplatz in Weiz.