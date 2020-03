Schlagzeuger Harald Vorraber lebt seinen Traum und findet den Halt in seiner Familie.

Gold und Platin-Auszeichnungen, eine Live-DVD, Studioschlagzeuger für namhafte Künstler und Auftritte in ganz Europa. Dass Harald Vorraber seinen Traum lebt, ist kaum zu bestreiten, aber was ihm wirklich wichtig ist, lesen Sie hier.

Familienmensch

Seine eigene Familie, das ist es, was wirklich zählt. Erst als seine entzückende Tochter auf die Welt kam, wurde ihm klar, was im Leben wirklich wichtig ist. Die Werte haben sich verschoben, das Verreisen fällt schwerer, die Gedanken sind zu Hause – und das ist gut so. "Seit der Geburt meiner Tochter erlebe ich alles rund um meine Musik noch viel emotionaler", sagt Hari Vorraber. Umso mehr genießt er jetzt die gemeinsame Zeit mit seiner Familie. Aber die Musik ist und bleibt die erste und letzte Leidenschaft.

"Wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, der ist ein Mensch." (E. Kästner)

Harald Vorraber

Vielfältiger Musiker

Als Drummer mehrerer Bands bewahrt er sich seine musikalische Abwechslung und deckt verschiedene Musikgenres ab – das hält fit und lässt nie Langeweile aufkommen. "Ich bin ein Mensch, dessen Sprache die Musik ist und diese Sprache habe ich mir durch verschiedene Einflüsse in all ihren faszinierenden Einzelheiten angeeignet", so Hari. Heuer bietet sich für ihn ein ganz besonderes Highlight: Als langjähriger Schlagzeuger in der Band von Nik P. sind sie heuer erstmals mit großem Symphonieorchester im Salzburger Festspielhaus (30./31. Oktober).

Dass er auf dem richtigen Weg ist, zeigen ihm immer wieder Zeichen und Zufälle, die sprichwörtlich seine Laufbahn kreuzen. "Man muss sie nur erkennen und annehmen. Denn nur wer frei von Gedanken ist, kann sich zu 100 Prozent auf die Musik konzentrieren", fasst Harald Vorraber zusammen.

Live-Termine mit Nik P.

17.4. Sporthalle Kindberg

20.5. Zeltweg

6.6. Pöllau bei Hartberg

10.9. Leoben

16.10. St. Peter am Ottersbach

30./31.10. "Symphonic" im Festspielhaus in Salzburg

Mehr Infos und Termine gibt's auf www.haraldvorraber.com

