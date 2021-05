Der Wettbewerb "Prima la musica" stellt verglichen mit Fußball die Champions League der klassischen Musikwettbewerbe in Österreich dar. Mit Noah Gessner konnte ein Sinabelkirchner überzeugen und krönte sich zum Schlagwerker – Bundessieger und ist somit Österreichs bester Schlagwerker bis 17 Jahren.

Nachdem der 15-jährige Schlagwerker Noah Gessner im März bereits den steirischen Landeswettbewerb mit der Höchstpunktezahl 100 gewonnen hatte, konnte er am 27. Mai 2021 die Jury beim Bundeswettbewerb in Salzburg wieder mit seiner Virtuosität und Musikalität überzeugen.

Noah Gessner hat bisher alle Wettbewerbe von „Prima la musica“ auf Landes- und Bundesebene gewonnen und wird seit seinem 8. Lebensjahr von seinem Lehrer Michael Fuchs, Studio Percussion School Graz und Johann-Joseph-Fux Konservatorium Graz, unterrichtet.

Am Freitag, 11. Juni 2021 ist Noah Gessner übrigens als Solist beim „Urban Art Festival Styria“ in der StudentCity Graz, Eggenbergergürtel Nr 71, 8020 Graz, und am 22. August 2021 als Solist bei der „Night of Percussion“ im Rahmen der Carinthischen Musikakademie in Ossiach zu hören.