Seit 2006 sind Ulrike Tropper, Isabel Tropper–Hölzl, Eva Bacher und das "Under–Cover Girl" Aaron Ofner am Schlagzeug auf gemeinsamen musikalischen Wegen unterwegs. Jetzt gaben die Cover Girls im Kunsthaus ein "Weihnachtskonzert". Am Programm standen "Swinging Jazz" mit den wunderbarsten Weihnachts–Klassikern der 20–er bis 40–er Jahre. Ein Rückblick in die gute(?) alte, nostalgische Zeit. Unter dem Motto : "Einfach raus aus dem Alltag– und rein in "The wonderful World of Christmas" brachte dieses Konzert die Besucher zurückversetzt in eine damals noch andere Weihnachtszeit. Und wer einmal von dem eleganten Swing und dem goldenen Lebensgefühl infiziert ist, kommt nie mehr davon los.