Eine besondere Touristenattraktion ist die Schmalspurbahn, die in den Sommermonaten von Birkfeld nach Anger fährt. Dieses Jahr wird die Bahn aber leider pausieren und nicht wie üblich durch die Landschaft "Dampfen". Bauarbeiten an der Strecke konnten leider noch nicht fertiggestellt werden. Die Hoffnung das 2021 wieder gefahren wird ist aber gegeben.

Die Feistritztalbahn wird vom Club U44 und den Eigentümern (Platzer Holding) betrieben. Die wunderschöne, nostalgische Fahrt mit der Dampflokomotive lässt nicht nur Zugliebhaber schwärmen, sondern jeden der schon einmal in den Genuss kam, in einem der liebevoll restaurierten Waggons Platz zu nehmen. Wenn man auf den alten Holzbänken sitzt, fühlt man sich in eine Zeit zurückversetzt, wo „Stress“ noch ein Fremdwort war. Durch einige Tunnels und über Viadukte dampft die Lok auf der kurvenreichen Strecke durch das obere Feistritztal. Auch ein Speisewagen gehört selbstverständlich dazu, um die Reise für die Gäste so angenehm als möglich zu machen. Einfach einmal aus dem Trubel der Stadt ausbrechen und sich auf Spuren bzw. Gleisen vergangener Zeiten begeben. Die Feistritztalbahn wurde am 15. Dezember 1911 eröffnet. Sie ist die einzige Lokalbahn Österreichs, die ohne staatlicher Unterstützung gebaut wurde. Auf der 24 Kilometer langen Strecke gibt es vier Bahnhöfe drei Tunnels und neun Viadukte. Die ehemalige Trassenverlängerung nach Ratten ist heute ein Radweg. Sich auf eine Zeitreise in eine frühere Epoche zu begeben, ist dieses Jahr leider nicht möglich.