Osser Überquerung

Den Osser 1548 m von West nach Ost zu überqueren ist eine schöne Wanderung von der Teichalm hinauf sind es ca. 370 hm. Auf der Ostseite hinunter zum Schwoabauerkreuz.

Ausgangspunkt ist der Angerwirt dem Höflerweg folgend Richtung Osser auf halber Höhe einen Blick zum See und roter Wand leider ist der Osser schon zugewachsen mit hohen Bäumen so das man vom Gipfelkreuz kaum mehr den Teichalmsee sieht in den 70 Jahren war der Osser noch frei und die Rinder grasten bis zum Gipfel ein Foto zum Vergleich stelle ich ein.

Nach einer kurzen Rast beim Schwoabauerkreuz geht es am Talboden dem Mixnitzbach folgend entlang vorbei bei der Sennerei Harrer Hütte und wieder zurück zum Angerwirt. Vorbei an vielen Rinderherden auf der Straße kamen alte Traktoren entgegen die zu einen Treffen zur Weizer Hütte kamen