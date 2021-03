So bleiben unsere Vierbeiner fit

Tierärztin Melanie Plattner verrät Tipps, um Tiere gesund zu halten.



Gesundheit betrifft alle, auch unsere geliebten Haustiere. Wie man merkt, ob der Vierbeiner gesund ist, das weiß Tierärztin Melanie Plattner in Weiz.

"Man sollte immer aufs Gewicht achten, denn Fettleibigkeit ist auch bei den Vierbeinern nicht gesund", so Plattner. Sie rät dazu, sein Tier regelmäßig abzuwiegen und bei großen Schwankungen die Nahrung zu überprüfen. "Wichtig ist natürlich auch regelmäßige Bewegung, immer abhängig von Rasse und Alter des Tieres. So benötigen junge Hunde beispielsweise viel Ausdauersport, ältere Hunde haben aber vielleicht schon mit Gelenksbeschwerden zu kämpfen und sollten nur noch Bewegung machen, bei der sie sich wohlfühlen", so Plattner.

Vorbeugung ist besser als Nachsorge

Wichtig sei auch eine vorbeugende Parasitenprophylaxe, damit das Immunsystem des Tieres gesund bleibt und nicht von Zecken, Flöhen oder Ähnlichem angegriffen wird. Diese gibt es im Fachhandel oder beim Arzt beispielsweise in Form von Sprays oder Halsband.

Generell ist der Kauf eines Haustieres bei renommierten Züchtern zu empfehlen, um ein gesundes Tier zu erhalten. Regelmäßige Tierarztbesuche und der Besuch einer Hundeschule sind darüber hinaus unumgänglich. "In der Hundeschule lernen Hunde den Austausch mit anderen Artgenossen. Auch durch ein gemeinsames Spazierengehen mit anderen Hundehaltern oder Treffen auf einer Hundewiese lernen Hunde ihr Sozialverhalten", so Plattner.

Mehr auf: www.tierarztpraxis-weiz.at

