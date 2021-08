"Sopha" bietet Hilfe im Alter

"SOPHA", so heißt die neue Einrichtung für sozialpsychiatrische Hilfe im Alter in Weiz.



Eine höhere Lebenserwartung führt auch zu einem Anstieg an psychisch kranken, älteren Personen. Dies führt sowohl bei den Betroffenen, als auch bei den Pflegenden, zu enormen psychischen Belastungen, welche einen großen Einfluss auf den Alltag und die Lebensqualität haben.

Das psychosoziale Zentrum Weiz, RdK Steiermark GmbH, erweitert sein Angebot durch "Sopha" – Sozialpsychiatrische Hilfe im Alter. Das Programm soll ältere Personen aus dem Bezirk Weiz in schwierigen Lebenssituationen unterstützen. Beispielsweise bei psychischen Belastungen oder Erkrankungen wie Demenz, Altersdepression oder Angststörung. Das Angebot umfasst Information, Abklärung, Beratung und Betreuung für Menschen ab 65 Jahren. Auch Angehörige können sich hier Rat und Unterstützung holen.

"Sopha" bietet eine kontinuierliche, kostenlose und freiwillige Betreuung an, welche ambulant oder im Rahmen von Hausbesuchen stattfinden kann. Das Team besteht aus Leiterin Evelyn Moser, Sozialarbeiterin Sandra Derler und Claudia Kögler, Klinische- und Gesundheitspsychologin.

Kontakt

Für Erstauskünfte und Terminvereinbarungen wenden Sie sich bitte an die psychosoziale Beratungsstelle Weiz unter der Telefonnummer 03172 / 425 80, oder per Mail an sopha-weiz@rdk-stmk.at.

Zu finden in der Franz-Pichler-Straße 24, 8160 Weiz – direkt gegenüber vom neuen Stadtparkquartier.

Weitere interessante Beiträge:

Mehr Austausch zur Gewaltprävention