Frühstücken mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in Gutenberg Stenzengreith!

"Übers Reden kommen die Leut' zusammen!" - sagt der Volksmund.

Um Bürgernähe zu leben und gemeinsame Gespräche zu fördern organisierte die ÖVP Ortsgruppe Gutenberg/Stenzengreith auch heuer wieder ein Familien- und Bürgerfrühstück.

Besonderen Wert legt ÖVP Spitzenkandidat und Vizebürgermeister Christian Kleinhappl darauf mit den Bürgern im Dialog zu bleiben und für Fragen und Anliegen zur Verfügung zu stehen. Das gemütliche Frühstück mit einem Buffet aus regionalen Köstlichkeiten lud alle Gutenberger dazu ein sich aktiv an der Diskussion rund ums Gemeindegeschehen zu beteiligen. Neben Bezirksparteiobmann Andreas Kinsky und Bezirksgeschäftsführerin Johanna Steinbauer ließ es sich auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer nicht nehmen die Veranstaltung zu besuchen und ein paar Worte an die Gemeindebürger zu richten. Während sich die Erwachsenen beim gemeinsamen Frühstück zu aktuellen Themen austauschten konnten sich die Kinder in der Hüpfburg, beim Basteln oder Kinderschminken vergnügen. Um allen Interessierten einen Platz zum Frühstücken und Plaudern zu bieten wurden im Foyer noch Tische und Bänke aufgebaut. Nach dieser gelungenen Veranstaltung sollten in Bezug auf die bevorstehende Gemeinderatswahl keine Fragen mehr offen sein.