Grüne fordern Schutz für Rehkitze

2.500 Rehkitze sterben jährlich auf unseren Feldern – Grüne fordern innovativeren Schutz der Kitze vor den Mähmaschinen.

Genau 2.484 Rehkitze werden im Jahr „Opfer“ von Mähmaschinen – das geht aus einer aktuellen Anfragebeantwortung von Landesrat Seitinger an die Grünen hervor. Insgesamt wird jährlich ein „Rehwild-Gesamtabgang“ von 69.000 in der Steiermark gemeldet, die „Mähmaschinen-Kitze“ machen davon 3,6 Prozent aus, so Seitinger. Besonders von Rehkitz-Mähverlusten betroffen sind Gemeindejagdgebiete mit hohem Grünlandanteil in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Graz-Umgebung.

Der Grüne Landwirtschaftssprecher im Landtag, Alex Pinter, fordert nun Handeln: „Es braucht einen besseren Schutz der Kitze vor den Maschinen!“ Zum Beispiel gibt es „schon Kitzrettung mittels Drohne mit Wärmebildkamera“, fordert er einen verstärkten Einsatz von innovativen und modernen Mitteln in der Landwirtschaft.