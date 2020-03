Nach seinem politischen Engagement für die Grünen, der KPÖ und Liste Pilz geht der Weizer Querdenken Wolfgang Feigl nun mit seiner eigenen Namensliste an den Start der Gemeinderatswahl. Der Entschluss dafür kam sehr spontan und mit 25 Unterstützungserklärungen konnte er sich seinen Listenplatz sichern. Der Politiker, der sich im Urgedanken der Sozialdemokratie positioniert sieht, wäre gerne die fehlende kritische Stimme im Weizer Gemeinderat . Vielleicht sogar ist er das "Zünglein an der Waage", wie er meint. Der Zusammschluss vom Team Rosenberger und der ÖVP stellt doch eine neue Situation dar. Inhaltlich geht es Feigl um Mobilitätslösungen durch kostenlosen öffentlichen Verkehr sowie um umweltpolitische Themen. Als einer der ersten Photovoltaikhersteller in der Region hat er im Bereich der erneuerbaren Energie viel Erfahrung.