Die Herren der 2.Bundesliga gewinnen gegen den PSV VBG Salzburg mit 3:0 (18, 30, 22). Somit steht es 1:0 in der Best-of-three - Serie, um den Klassenerhalt in der Austrian Volley League 2.

Am Karsamstag um 18:00 empfingen die Weizer Hausherren in der Offenburger-Gasse den Relegationsgegner PSV VBG Salzburg. Die erste Begegnung der Best-of-three-Serie bestritt die 2. Bundesliga des VBC TLC Weiz mit vollem Kader. Da der Klassenerhalt auf dem Spiel steht, war die Anspannung beiderseits schon von Beginn an bemerkbar, jedoch war auch die Motivation und der Kampfgeist der Weizer zu spüren.

Nach letzten Anweisungen des Spielertrainers Gernot Schoberer starteten die Herren des VBC Weiz in den ersten Satz. Mit starkem Service erspielten sie sich einen frühen 5-Punkte Vorsprung. Diesen konnten sie mit anhaltenden Druck auf die Gegner halten bzw. bis zum Satzende hin leicht ausbauen. Die Salzburger hatten Probleme in das Spiel zu finden, versuchten vor allem über die Mittelangreifer den Anschluss zu verringern, jedoch ohne Erfolg. Mit einer stabilen Annahme und Aufspiele auf alle Positionen machten die Weizer den Gästen aus Salzburg das Leben schwer und gewannen so den ersten Satz klar mit 25:18.

Der zweite Satz entpuppte sich als ein erbitterter Kampf auf Augenhöhe. Gutes Sideout beiderseits, Rallys mit einem besseren Ende einmal für die Gäste, dann wieder für die Hausherren. Mit angespannten Nerven ließ keine Seite einen Ball auf den Boden fallen. Die beiden Schiedsrichter hatten keine leichte Aufgabe, für Ordnung auf dem Spielfeld und inmitten der hochkochenden Emotionen der Spieler zu sorgen. Einen minimalen Rückstand in Mitten des Satzes konnten die Herren der Weizer 2. Bundesliga wieder aufholen und einen Satzball bei 24:23 erringen. Die Salzburger ließen aber nicht locker. Jede Seite konnte ihr Sideout gewinnen, durch seltene Breaks wechselte der Matchball zwischen den Mannschaften hin und her. Jedoch gelang es keinem, den Satz für sich zu entscheiden. Am Ende konnten sich die Weizer einmal mehr im Angriff durchsetzen und erkämpften sich mit viel Schweiß und Arbeit den 2. Satz mit 32:30.

Nach einer kurzen Satzpause warfen sich die Spieler zurück aufs Spielfeld in den Kampf um den dritten Satz. Schon im ersten Drittel konnten die Burschen des VBC TLC Weiz einen 2 Punkte Vorsprung erspielen, sich darauf aber nicht ausruhen. Die Gäste hielten mit Service-Serien und guten Angriffen entgegen, brachten die Weizer unter Bedrängnis und übernahmen zeitweise die Führung. Die Gastgeber ließen sich nicht entmutigen und steckten all ihre Kraft ins Spiel und durften den somit den dritten Satz mit 25:22 und das Spiel 3:0 für sich gewinnen.

Ein erster Schritt in Richtung Klassenerhalt ist gelungen, jedoch erwartet die Spieler des VBC TLC Weiz noch die schwierigste Aufgabe: das zweite Spiel bzw. Rückspiel zuhause bei den Salzburgern