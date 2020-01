Das Jahr ist erst einige Stunden alt und schon werde ich von einem Goldgräber mit einem Heilsversprechen angegraben. Der Mann hat die Kühnheit, sich auf Facebook als „MenschLiebtMenschenCoach“ vorzustellen, bietet einen völlig besinnungslosen Info-Mix, möchte also wenigstens an mein Seelenheil, womöglich auch an mein Geld heran.

Unsere Anstrengungen werden immer in verschiedenen Währungen bezahlt. Cash ist nur eine davon. Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit, Sozialprestige… Also frage ich nach: „ist das ein business-ding? oder was sind unsere schnittpunkte?“

Franzi F. antwortet unter anderem: „Keine Sorge, ich möchte und werde Dir nichts verkaufen.“ Dem widerspricht freilich seine Facebook-Präsenz ein wenig. Und er meint: „Es sei denn, Du bist an Informationen interessiert, die zu ‚ewigem Leben‘ führen.“ Dabei gibt er als Profession „Privatier“ an, was bedeutet, er geht keinen konventionellen Geschäften nach, was fraglich macht, wes Brot er ißt.

Da in seiner Antwort „ewigem Leben“ unter Anführungszeichen steht, frage ich nach: „ein semantisches problem?“ Ich hab’s dann schon verstanden. Was hat denn der Franchise-Franzi sonst so im Repertoire? Zum Beispiel: „Jetzt mit Pinterest-Experten Jakob Hager durchstarten!“ und "Kloiber KundenSog Methode".

Oder auch „Hier kannst du dir die Produktpalette von V+N ansehen“ und „Vorsicht bei Nahrungsergänzungen…“ sowie aus der überaus dubiosen Quelle „OE 24 Morgen News“ das Aviso: „In dieser Gruppe befinden sich Menschen deren Ziel es ist, sich tagtäglich in den Fächern Liebe, Treue, Ordnung und Ehrlichkeit zu verbessern“.

Franchise-Franzi gehört womöglich nicht zu dieser Gruppe, erklärt mir aber an einer Stelle auf Nachfrage: „Es geht um die Wahrheit, die in Johannes 6:14 verbrieft ist. In diesem Vers beansprucht Jesus für sich die Wahrheit indem er erklärt: ‚Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben‘“. Er promotet andrerseits auf Facebook: „JETZT bis 5. Dezember bei Amazon einkaufen OHNE Versandkosten.“ (Wieder einige Lieferanten gedumpt und Steuern dem Land vorenthalten, wo man die Profite macht.)

Wer sich auf solche Art mit dem Parfum des Erfolges bestäubt und dabei gleich alle verfügbaren Genres mischt, um Kunden abzuschöpfen, aber bloß billigen Fusel verströmt, verfügt über eine merkwürdige Autorität in Fragen des Seelenheils.

Franchise-Franzi offenbart zwischendrin durchaus sein Hauptgeschäft. Als Zeuge Jehovas promotet er auf Facebook ein völlig konzeptloses Bündel an scheinbaren Wohltaten. Da darf dann, wie schon erwähnt, auch die Gelddruckmaschine OE 24 als Quelle herhalten. Scheinzertifizerung als Legitimation des eigenen Begehrens. Das kommt sehr nahe an Heuchelei heran.

Oder ich lese: „Bei diesem Vortrag kannst Du VIEL gewinnen oder VIEL verlieren, wenn Du nicht dabei bist. Mit Frei-Code >Franzi24< GRATIS aber sicherlich nicht UMSONST.Klick JETZT auf das Bild.“ Der Jäger legt die Schlinge aus.

Doch bei allem gilt ja, so Franchise-Franzi: „Es geht um die Wahrheit, die in Johannes 6:14 verbrieft ist.“ Kohärenz? Wahrhaftigkeit? Und dann noch: Redlichkeit? Also redlich im Sinn eines Fließgleichgewichtes zwischen Denken, Reden und Tun?

Wenn das aber nicht gar so wichtig ist, dann mag man vielleicht diesem seiner Hinweise folgen: „GRATIS-Download: 77 lukrative Info-Business Ideen“. Ich hab es angeklickt. Da steht beispielsweise: „Bei jeder Idee sind Leute bereit, für Lösungen Geld auszugeben (Du kannst mit jeder Idee Geld verdienen!)“

Ich übersetze das in Alltagssprache: „Egal, was dir einfällt, es wird sich irgendein Depp finden, der dafür sein Geld abdrückt.“ So reden Wegelagerer, Marktschreier, Roßtäuscher. Und eventuell Seelenfänger.

Post Scriptchen. Franchise-Franzi beendete unsere Mail-Korrespondenz mit folgenden Statement: „Danke für den Hinweis. Du hast recht. Ich werde genau aus diesem Grund noch heute meinen Facebook Account löschen. So gesehen war unsere Unterhaltung erfolgreich. Danke nochmals.“ (Hat er übrigens nicht gemacht, sondern bloß die von mir erwähnen Beiträge runtergeräumt.)