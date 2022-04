Die letzten drei Spiele des SC Weiz wurden in der Regionalliga Mitte verloren. Noch gelang kein Sieg in der neu umbenannten Strobl Arena. Das sollte sich aber dieses Wochenende ändern.

WEIZ. Die Kärntner des SK Treibach lagen vor dem Spiel in der Tabelle auf dem 16ten und somit vorletzten Platz der Tabelle hinter den Weizern, die auf Platz zwölf waren. Der neue Trainer der Elinstädter Jörg Schirgi wartet noch immer auf sein erstes Erfolgserlebnis. Dieses muss weiterhin warten. Schon nach 18 Minuten stand es 0:2, beide Tore für die Treibacher erzielte Kevin Vaschauner. In der 31. Minute sah dann Patrick Durlacher bei den Weizern die Rote Karte. Pausenstand 0:2.

Auch das Anfeuern der jungen SC Weiz Fans nutze bei diesem Spiel leider nicht.

Dritte Heimniederlag

Auch in der zweiten Spielhälfte ging es für die Weizer nicht viel besser. Die Kärntner schossen noch zwei Treffer zum Endstand von 0:4. Altbürgermeister von Weiz Helmut Kienreich und Trainervater Heimo Schirgi sahen somit die dritte Heimniederlage in Serie. Mit einer Tordifferenz von 0:11 wartet der SC Weiz nach wie vor auf das erste Tor in der Strobl Arena. Nächste Möglichkeit dazu gibt es am Ostermontag um 15 Uhr Da ist dann WSC Herta in Weiz zu Gast.

Das Weingut Winkler-Hermaden präsentierte diesmal seine Wein im VIP Club.

