Als "Flachlandler" einen gewaltigen Erfolg konnte Florian Nagl feiern. Er sicherte sich bei den Steirischen Landesmeisterschaften im Schifahren nicht nur den Sieg in der U-11 Slalomwertung, sondern triumphierte ebenso in der U-12 sowie wurde in der U-11 zum Gesamtsieger.

Auch von den Disziplinen her ist der Sohn von Bürgermeister Andreas und Gabrielle Nagl auf den ersten Spuren von Marcel Hirscher. Mit diesen Ergebnissen wäre Florian sogar für Österreichische Meisterschaften qualifiziert, die leider coronabedingt heuer nicht stattfinden.

Erfreulicher Anruf

Einen besonderen Anreiz seines Ehrgeizes gab es per Telefon im März. Ihm wurde mitgeteilt, dass er es in den steirischen Schikader geschafft hat. Daher wurde im vergangenen Sommer schon intensiv mit dem Vorbereitungstraining begonnen. Koordinationsübungen, Radfahren und Parcourtrainings standen am Tagesprogramm. Ab September ging es für Florian dann auf den Gletscher, um die ersten Schitrainings zu absolvieren. Da heuer kein Bezirkscup stattfinden konnte, wurde noch mehr Zeit in Trainingseinheiten investiert. Damit absolvierte der junge Ilztaler bis Anfang März über 70 Trainings- und Schitage. Dass sich die Zielstrebbigkeit gelohnt hat, zeigen die Erfolge bei den steirischen Schimeisterschaften, welche in der Gaal bei Knittelfeld, am Rittisberg in der Ramsau und in St. Lambrecht/Grebenzen.

Seine Trainings- und Renneinheiten finden immer mittwochs, freitags sowie Samstag und Sonntag statt, sonst sonst versucht der ambitionierte Montainbike- und Motocross-Fan sich bei einem Heimprogramm mit Koordinatioonsübungen weiterhin zu verbessern.

Auf Tuchfühlung mit den Schistars

Immer wieder kleine Motivationsschübe gibt es, wenn man Vorbilder trifft und sich von ihnen sogar noch etwas abschauen kann oder man Tipps bekommt. So konnte Florian bereits neben Mikaela Shiffrin trainieren oder sich auch von Manuel Feller Tipps holen. Mit Renate Götschl ist eine ehemalige dreifache Weltmeisterin bei den Rennen und vielen Trainings immer wieder dabei, da ihre Tochter ebenso mitfährt. Ein besonderes Erlebnis konnte Florian live bei den Schülernmeisterschaften auf der Hochwurzen mitverfolgen. Als Vorläufer startete der wahrscheinliche Gesamtweltcupsieger Alexis Pinturault. Auch Florian bekam sein Foto mit dem Franzosen.

Mit zweieinhalb Jahren auf Schi unterwegs

Dass Florian auf den zwei Brettl eine besondere Begabung hat, konnte man schon sehr früh merken. Schon im Alter von nur zweieinhalb Jahren stand er mit Schi auf der Piste. Die Gene dürften von beiden Elternteile weitervererbt worden sein, denn sowohl Andreas und auch Gabrielle sind Schilehrer. Bereits im Alter von vier Jahren fragte Rudi Karrer, Trainer des WSV St. Kathrein am Offenegg, wer denn dieser Junge sei, der hier seine Schwünge zog. Mittlerweile fährt der elfjährige Schüler der Sportmittelschule Weiz bereits die fünfte Saison für den Verein Schi.