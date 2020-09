Das GEZ feiert das 20jährige Jubiläum und die Kunden dürfen sich auch auf zwei neue Shops im Herbst freuen. Anlässlich des Jubiläums wurde nun eine Lange Einkaufsnacht bis 21 Uhr mit buntem Rahmenprogramm veranstaltet.

Als die Bagger erstmals in der Ludwig-Binder-Straße anrollten, war von dem heutigen Umfang des GEZ noch gar keine Rede. „Eine Größeneinschätzung, wo sich das GEZ west hin entwickeln wird, war zu Beginn nicht in dieser heutigen Dimension gegeben“ so Josef Gasser, geschäftsführender Gesellschafter des Gleisdorfer Einkaufszentrums.Alles begann im Jahr 1999, als die großflächige Erweiterung des damaligen Lieb Marktes, mit dem Ausbau des Baumarktes, des Gartencenters und dem Baustoffbereich, errichtet wurde. Durch den Zubau wurde es möglich, den vorderen Trakt des ehemaligen Lieb Marktes, der bis zur Ludwig-Binder-Straße vorreichte, als Mietflächen für weitere Handelspartner zur Verfügung zu stellen und offiziell am 23. August 2000 als GEZ 1 zu eröffnen. Danach ging es Schlag auf Schlag. Nach einer kurzen Bauzeit von ca. sechs Monaten wurde das GEZ 2 mit weiteren 2.800 m2 und acht neuen Verkaufsflächen am 17. Oktober 2001 eröffnet, dann am 26. August 2004 der Dritte Bauabschnitt – das GEZ 3 und im Anschluss im August 2008 das GEZ 4. In Zusammenarbeit mit der Stadt Gleisdorf konnte in weiterer Folge mit dem Bau der Europastraße ein weiterer wichtiger Schritt für die Infrastruktur rund um den Standort gesetzt werden. Durch die Europastraße wurden brachliegende Grundstücke erschlossen, sowie eine sehr wichtige Verkehrsachse zwischen dem GAP (Gewerbepark Albersdorf-Prebuch) und Gleisdorf West geschaffen. Dadurch wurde auch der Bau von GEZ 5 ermöglicht und im Jahr 2015 feierlich eröffnet wurde.

Bürgermeister Christoph Stark zeigt sich erfreut: „Mit dem GEZ hat die Familie Gasser wohl Geschichte geschrieben, denn das GEZ entwickelte sich nach außen hin schnell zum großregionalen Magneten, nach innen stand ein fortwährendes Wachstum auf dem Programm. Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich allen Unternehmen des GEZ und der Familie Gasser als dessen Gründern, Begleitern, Entwicklern und Visionären!“

Zwei neue Mieter im Herbst

Weitere Ausbauschritte des GEZ west sind in Planung und sollen in naher Zukunft auch spruchreif werden. Josef Gasser betont auch: „Verraten können wir, dass die Mietflächen, die durch die Covid-19 Pandemie frei geworden sind, bereits wieder vermietet sind und zwei neu zugezogene Unternehmen im Herbst diese Standorte in Betrieb nehmen werden.“Zu einem zieht in die ehemalige Colloseum-Fläche sehen!wutscher ein. Seit 1966 sorgt das Familienunternehmen bereits in dritter Generation für bestes Sehen und bestes Aussehen. Mittlerweile betreibt Österreichs größter traditioneller Fachoptiker 70 Filialen in ganz Österreich und demnächst auch im GEZ west mit einer brandneuen Filiale. Inhaber und Geschäftsführer Fritz Wutscher: „Wir freuen uns sehr, unsere neue sehen!wutscher-Filiale am 28. September im GEZ west zu eröffnen. Bestes Sehen und Bestes Aussehen. Das ist es, was wir unsere Kundinnen und Kunden anbieten möchten. Wir freuen uns schon Sie zu sehen.“

Und zum anderen kommt in die freie Fläche des GEZ 5 der Fleisch- und Wurstabholmarkt. Der Fleisch- und Wurstabholmarkt bietet in seinem modernen Fachmarkt eine riesige Auswahl an frischem, abgepackten Qualitätsfleisch und Wurstprodukten namhafter Markenlieferanten aus ganz Österreich. Eine Vielfalt dieser Produkte kommt direkt aus der Region. In unserem Markt stehen unsere Fachmitarbeiter und Fleischermeister für Sonderwünsche und beste Beratung zur Verfügung. „Jeder Kunde und jede Kundin bekommen die besten Angebote und Schnäppchen. Unser Motto lautet: Jeden Tag die Günstigsten“, so Geschäftsführer Siegfried Weixler.

In mittlerweile 30 Geschäften werden im GEZ west über 450 regionale Arbeitsplätze gesichert. Darüber hinaus bietet der breite Branchenmix von Mode über Heimwerken, Drogerie, Kosmetik, Sportartikel bis hin zu Lebensmitteln eine tolle Shoppingvielfalt direkt im Herzen der Oststeiermark an. Rund 900 Parkplätze sowie eine hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz runden das Angebot des Gleisdorfer Einkaufszentrum ideal ab. „Eine gute Erreichbarkeit, ausreichende Parkplatzmöglichkeiten, ein sich gegenseitig stützender und für die Zielgruppen attraktiver Branchenmix. Daraus entsteht ein Einkaufserlebnis, das zum wirtschaftlichen Erfolgeiner Handelszone führt“ so Josef Gasser.

Fotos: Gerald Dreisiebner