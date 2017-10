07.10.2017, 16:48 Uhr

"Sturm Zeit is!" hieß es am Wochenende in St. Ruprecht.

Am Wochenende begrüßte der Sparverein Biene wie jedes Jahr viele Gäste am Sturm und Kastanien Stand vorm Locker & Legere in St. Ruprecht. Durch das schöne Herbstwetter war der Stand sehr gut besucht. Das Team vom Sparverein Biene verwöhnte die vielen Gäste mit leckerem frischen Sturm und gerösteten Kastanien.