WEIZ: KAMMERORCHESTER

AT

, Elingasse , 8160 Weiz AT

Kunsthaus , Elingasse , 8160 Weiz AT

Weiz : Kunsthaus |

Grazer Kammerorchester

Klassische Musik, Graz, Leitung: Dejan Dacic, Klavier: Beatrice Stelzmüller, Spran: Tatjana Miyus, Werke von Mozart, Bach, Reger u.a.



Ein Klangkörper, bestehend aus jungen, ambitionierten MusikerInnen, mit dem Ziel unkonventionelle Programme in Kammerorchesterbesetzung aufzuführen.Das Grazer Kammerorchester besteht aus jungen, ambitionierten MusikerInnen des Grazer Philharmonischen Orchesters und aus AbsolventInnen der Kunstuniversität Graz, welche sich als eigenständiger Klangkörper im Jänner 2003 zusammengefunden und zum Ziel gesetzt haben, unkonventionelle Programme in Kammerorchesterbesetzung aufzuführen. Es konzertierte bisher in Österreich, Griechenland, Slowenien und Italien.