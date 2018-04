Die Europaallee wird zum Broadway

22.04.2018, 05:51 Uhr

Weiz : Volkshaus Weiz | Zauberhaft, stimmgewaltig, bewegend – 50 SchülerInnen der Neuen Musik-Mittelschule Weiz II bringen mit ihrem neuen Musicalhit „Revolting Children“ das Volkshaus Weiz an 4 Tagen garantiert zum Kochen.Christian Thosold und sein Team zaubern die mitreißende Geschichte des hochbegabten Mädchens Matilda nach dem Roman von Roald Dahl in einer eigenen Fassung auf die Bühne. Von den ignoranten Eltern nicht wahrgenommen und verspottet und von der furchterregenden Schuldirektorin Frau Knüppelkuh gequält entdeckt das Mädchen seine besonderen Fähigkeiten. Mithilfe von Büchern, Zauberei und einer mitfühlenden Lehrerin mischt Matilda schließlich die Schule auf und zettelt mit ihren SchulkameradInnen eine Revolution an.

Ein Stück, das Kinder wie auch Erwachsene in seinen Bann ziehen wird, zeigt es doch, dass man sich im Leben auf seine Stärken verlassen kann und niemals aufgeben darf.Die Premiere des Musicals „Revolting Children“ findet am 23. 4. 2018 um 19:30 im Volkshaus Weiz statt.Weitere Vorstellungen: am 24., 25. Und 26. April.Karten sichern in der NMS II, Europaallee 9.