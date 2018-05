Köstlichkeiten von den Weizer Meisterbäckern

07.05.2018, 07:57 Uhr

Das traditionelle Bäckerfrühstück fand in diesem Jahr aufgrund des schlechten Wetters in der K&K-Passage statt. Dem Besucherandrang tat der Regen aber keinen Abbruch.

Zahlreiche Besucher genossen süße und salzige Qualitätsprodukte der fünf Weizer Bäckereien und den fair gehandelten Kaffee des Weltladens. In kaum einer anderen steirischen Stadt hat man ein so großzügiges Verhältnis zwischen der Einwohnerzahl und der Anzahl der Bäckereien wie in Weiz. Die Weizer Bäckereibetriebe beweisen, dass zum einen Wettbewerb und Wertarbeit und zum anderen das Bedienen von unterschiedlichen Segmenten und das Spezialisieren auf eigene Produkte von einer Kundschaft dankbar angenommen werden.Von der Qualität von Croissants, Kipferl, Kornspitz, Krapfen, Brezen und Co. ließen sich die Weizer auch beim Bäckerfrühstück gerne überzeugen. Moderiert wurde der Vormittag wie jedes Jahr von Heinz Habe.