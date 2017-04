Landesjugendsingen: Über 3.500 junge Sänger in Weiz

28.04.2017, 16:35 Uhr

Von Montag bis Freitag stand Weiz im Zeichen des Landesjugendsingens.

129 Chöre aus der Steiermark und über 3.500 junge Sänger waren von Montag bis Freitag in Weiz zu Gast, um am großen Landesjugendsingen im Kunsthaus teilzunehmen.Der Kinderchor Weiz I und II, der Jugendchor Weiz, zwei Chöre der NMMS Weiz, Sänger der VS/NMS Puch, Chöre aus der NMS und des Borg Birkfeld sowie Sänger des BG/BRG Gleisdorf waren vertreten und boten gesangliche Vielfalt. "Es ist super abgelaufen und die Chöre zeigten fantastische Leistungen", sagtevom Singverein Weiz. Ein Dank, so Steinwender, gehe an die Stadtgemeinde, an das Organisationsteam und an die "Weiz-Guider". Johannes Steinwender möchte weiters seinen Dank nicht nur an Moderatoraussprechen, der souverän durchs Programm geleitete, sondern auch an(nikartz), der die Videos drehte, und anfür die musikalischen Darbietungen beim festlichen Abschluss am Südtiroler Platz.