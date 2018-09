Polizei St. Ruprecht hat einen neuen Dienststellenleiter

16.09.2018, 08:57 Uhr

Seit 1. September hat die Polizeiinspektion St. Ruprecht einen neuen Dienststellenleiter: Günter Kreimer.



Der Angerer folgt Ernst Günter nach, der nach über vier Jahren als Postenkommandant in Zukunft in Graz tätig sein wird. Kreimer ist 51 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Seit ca. fünf Jahren war Kreimer als stellvertretender Dienststellenleiter der PI Anger tätig. Von 2005-2013 war er Sachbearbeiter in Weiz, von 2000-2005 am Posten in Birkfeld und davor sogar bereits drei Monate in St. Ruprecht. In den Exekutivdienst trat er im Jahr 1991 ein.

77 Quadratkilometer, drei Gemeinden und 9.500 Einwohner

"Unser Gebiet umfasst die Gemeinden St. Ruprecht, Mitterdorf und Albersdorf/Prebuch. St. Ruprecht ist eine sehr arbeitsintensive Dienststelle, da auf der B64 und der B72 leider relativ viele Unfälle passieren. Insgesamt sind wir für 77 Quadratkilometer Einsatzgebiet und 9.500 Einwohner zuständig", so Kreimer, der sich schon sehr auf seine neue Aufgabe in St. Ruprecht freut und für acht Mitarbeiter verantwortlich ist.