SAN- Leistungsprüfung in Pischelsdorf am Kulm zeigte wie man Leben retten kann.

40 Trupps mit je 3 Personen nahmen am 1. Oktober 2017 bei der 4. SAN-Leistungsprüfung des Bereichsfeuerwehrverbandes Weiz in Pischelsdorf am Kulm teil, um ihre Kenntnisse in der Feuerwehr-Sanität zu zeigen.

In der Neuen Mittelschule Pischelsdorf, von der Feuerwehr Pischelsdorf organisiert, wurde die SAN-Leistungsprüfung in den Kategorie "Bronze", "Silber" und auch in "Gold" durchgeführt. Nur alle zwei Jahre findet im Bereichsfeuerwehrverband Weiz eine solche SAN-Leistungsprüfung statt. Insgesamt stellten sich 40 Trupps mit je 3 Personen diesen Bewerben, wovon 21 Teams in "Bronze", 10 Teams in "Silber" und 9 weitere Trupps in "Gold" das begehrte SAN- Abzeichen schafften. Es kamen sogar Bewerber von der FF Schwechat (NÖ) und der Feuerwehr Rum (Tirol) So mussten die Teilnehmer bei der ersten Station Fragen aus einem Fragenkatalog beantworten. Bei der zweiten und dritten Station mussten Aufgaben aus der Praxis abgearbeitet werden, wie zum Beispiel Wiederbelebungsmaßnahmen bei einer Puppe, Dreiecktuchverbände (Knie, Hand und Kopf) und Versorgung einer starken Blutung mittels Druckverband. Bei den Gruppenarbeiten musste unter anderem Retten mittels Tragetuch, Absaugen und das Arbeiten mit Defibrillator durchgeführt werden.

Zur Schlusskundgebung konnte Ortsfeuerwehrkommandant HBIden Landesbewerbsleiter: ABI d.S., Bereichskommandanten OBRund Bewerbsleiter Bereichssanitätsbeauftragten BI d.S., sowie den Landessonderbeauftragten für den Feuerwehrsanitätsdienst ABI d.S.seitens der Feuerwehr begrüßen. Aus der Politik waren die beiden den Abgeordneten zum Landtag und Bürgermeistersowie GKund Bürgermeister von Pischelsdorfund eine Abordnung vom Österreichischen Rotem Kreuz anwesend.