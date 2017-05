Schüler der PTS Pischelsdorf zeigen bei Landesmeisterschaften im Bau auf

10.05.2017, 09:03 Uhr

Neben den Landesmeisterschaften wirkte die PTS Pischelsdorf auch beim Regional Fußball Cup und auch beim Gemeindeputztag mit.

Fußball Cup im Kulmlandstadion

Als zweitbeste polytechnische Schule der Steiermark erreichten die Burschen der PTS Pischelsdorf bei den Landesmeisterschaften Bau im April Platz 6, 7 und 8. Sie können bereits eine Lehrstelle als Maurer und Zimmerer bei der Baufirma Kulmer in Hart bei Pischelsdorf vorweisen.Sportlich beweisen konnten sich die Jungs im Anschluss beim Regional Fußball Cup gegen fünf Mannschaften und regennasser Rasenfläche im Kulmlandstadion. Veranstalter war die PTS Pischelsdorf unter der Leitung von Herrn BEd Maximilian Pacher. Zu den Gegnern zählten die PTS Gleisdorf, PTS Weiz, PTS Birkfeld und PTS Friedberg. Den Sieg holte sich die PTS Weiz, die auch zu den Landesmeisterschaften fahren durfte.

Poly unterstützt Gemeindeputztag

Die Teilnahme am heurigen Gemeindeputztag am 4.Mai war natürlich Pflicht und so sammelten die fleißigen SchülerInnen mit viel Einsatz den unnötig verursachten und weggeworfenen Mist der Bevölkerung in ihre rosaroten Müllsäcke.Als Dankeschön gab es von der Gemeinde eine gute Jause mit Getränk.Erstmalig veranstaltet und für die „Mädels“ ein absolutes Highlight war der Workshop Upcycling, wo unter der fachkundigen Anleitung und Hilfe von Frau Schneidermeisterin Matzold und Mag. Eva Ferstl , Altkleidung neu und ideenreich umgestaltet wurde.