Werner Ostermann ist neuer Trainer von Weiz II

28.04.2017, 16:23 Uhr

Voraussichtlich bis Sommer soll der 45-Jährige die Weiterentwicklung der KM II des SC Weiz forcieren.

Oberliga Süd-Ost: Werner Ostermann löste Thomas Gruber als Trainer der zweiten Kampfmannschaft des SC Weiz ab. Obmann Sandro Derler habe ihn gebeten, diese Aufgabe zu übernehmen - Werner Ostermann stimmte (zumindest bis Sommer) zu.Den Auftakt als neuer Trainer konnte Ostermann mit dem 2:1-Derbysieg gegen Anger genießen. "Erfolg ist immer schön. Für den Verein, den Trainer, aber vor allem für die Spieler war es aufbauend und ein schönes Gefühl", so der Weizer. Werner Ostermann, der selbst als Spieler und Trainer für den SC Weiz und andere Vereine tätig war, sei es wichtig, die sportliche, mentale und taktische Weiterentwicklung der Spieler voranzutreiben und sie fit für die Regionalliga zu machen. "Ich möchte mit den Spielern die Grundvoraussetzungen für die Regionalliga schaffen. Mir ist es wichtig, dass das die Spieler erkennen", ergänzte der Trainer, der nicht nur in Weiz Spiel- und Trainererfahrungen sammelte, sondern auch in Köflach, Fürstenfeld und Feldbach.