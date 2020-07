Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte am Dienstagnachmittag die Wiedereinführung der Maskenpflicht ab Freitag in allen Bereichen des öffentlichen Lebens an.

ÖSTERREICH. Bei einer Pressekonferenz der Regierung erklärte Kurz, dass man jetzt zusätzliche Verschärfungsschritte setzen müsse. Das Motto laute weiterhin: So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie nötig. Nun sei es wieder Zeit für Einschränkungen.

Denn es gebe laut Kurz Orte, an die jeder muss, ob jung oder alt. Der Bundeskanzler nannte etwas Supermärkte oder Postämter als Beispiel. Ab Freitag wird in Supermärkten, Bank- und Postfilialen und in allen Bereichen des öffentlichen Lebens daher die Maskenpflicht wieder eingeführt. Das diene dem Schutz von Risikogruppen. Zudem hätten Masken auch eine Symbolwirkung. Würden diese aus dem öffentlichen Bild verschwinden, gingen Bürger mit dem Coronavirus sorglos um.

Kurz nannte als weitern Punkt auch die Problematik der Freikirchen als Infektionsquellen. Gottesdienste in Freikirchen sollen daher auf ein Minimum reduziert werden. Kurz bedankt sich bei den Glaubensgemeinschaften für die Kooperation. Gebe es wieder einen Fall, so sollen Kirchen geschlossen werden.

Risiko durch Reisen aus Westbalkan

Handlungsbedarf sieht die Regierung auch bei Einschleppungen aus dem Ausland, insbesonders aus dem Balkanraum. Diese seien laut Kurz ein Problem. Es werde daher eine Verschärfung der Grenzkontrollen geben, die Quarantäne wird noch schärfer kontrolliert , so Kurz. "Bitte unterlassen sie in diesem Sommer Reisen in diese Regionen", appellierte Kurz an die Bevölkerung. Künftig werde es nur noch möglich sein, Labore für PCR-Tests zu besuchen, die auch in Österreich anerkannt sind.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) erklärte, dass es jetzt gelte, ein zweite Welle verhindern. Die Einführung des Ampelsystems für betroffene Regionen solle es möglich machen, dass das Wirtschaftsleben in anderen Regionen unbeeinträchtigt weiterlaufe.

Anschober: "Müssen mit Testungen schneller werden"

"Der Herbst wird eine schwierige Situation, aber wir haben die positive Situation, das wir uns schrittweise auf diese Phase vorbereiten können", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) .

Regionalen Cluster seien zu erwarten gewesen. Man müssen aber in manchen Bundesländern mit den Testungen noch schneller werden, betonte Anschober. In dieser Woche sei ein Arbeitsprozess mit den Bundesländern dazu geplant. Der Prozess dürfe 48 Stunden vom Start bis zum Ende dauern. Ein Probelauf der Corona-Ampel soll noch im August stattfinden, kündigte Anschober an. Nicht angedacht seien Pflichttestungen, sagte Anschober auf eine entsprechende Nachfrage.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) betonte, dass es für Reisende aus dem Westbalkan jetzt vorgeschrieben sei, binnen 48 Stunden nach der Rückkehr einen PCR-Test durchzuführen.

FPÖ und NEOS gegen Ausweitung der Maskenpflicht, SPÖ dafür