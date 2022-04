Insgesamt 5.044 neue Coronafälle wurden am Mittwoch, 6. April, in Wien gemeldet. So ergibt sich im Vergleich zu den vergangenen Tagen ein deutlicher Anstieg.

WIEN. Die Gesundheitsbehörde Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.

Bist du gegen Corona geimpft?

Stand Mittwoch, 6. April, gibt es 5.044 neue Coronafälle in Wien. Seit Beginn der Pandemie wurden in der Bundeshauptstadt 814.992 positive Testungen bestätigt. 729.878 Personen sind genesen. Wien verzeichnet damit aktuell 81.809 aktive Fälle.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 3.305, zwei Personen sind zuletzt verstorben.

Die heute eingemeldeten Befunde beinhalten:

4.917 Befunde mehr vom 05.04.2022

167 Befunde vom 04.04.2022

1 Befund weniger vom 03.04.2022

12 Befunde weniger vom 02.04.2022 und

27 Befunde weniger von den Tagen zuvor.

Die Gesundheitshotline 1450 hat 7.359 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621.

Kostenlose PCR-Tests in Apotheken

Unterdessen wurde vor Kurzem bekannt, dass ab 11. April auch in Wien wieder in den Apotheken der kostenlose PCR-Test gemacht werden kann. Das Gesundheitsministerium hat dieser Möglichkeit zugestimmt, hieß es am Dienstag aus dem Büro von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).

In Wien gibt es somit vier Testmöglichkeiten: "Alles gurgelt", Teststraße, Gurgelbox oder Apotheke.

Foto: Barbara Schuster/RMW

hochgeladen von Barbara Schuster

Somit können in der Bundeshauptstadt wieder alle verfügbaren Möglichkeiten für die Gratis-Tests genutzt werden: "Alles gurgelt", Teststraße, Gurgelbox und Apotheke.

Das könnte dich auch interessieren:

Kostenlose PCR-Tests in Wiener Apotheken ab 11. April