Laut der WK Wien, setzen die Unternehmen in Wien immer mehr auf E-Mobilität.



WIEN. Gestern, am 17. Jänner präsentierte die Statistik Austria die Kfz-Neuzulassungszahlen inkl. E-Fahrzeuge für das Jahr 2021. Beinahe 90 Prozent der in Wien neuzugelassenen E-Fahrzeugen wurden von Unternehmen angemeldet. "Das zeigt, dass die Wirtschaft die treibende Kraft in der Wiener Mobilitätswende ist. Wir werden sie weiterhin dabei unterstützen“, so Davor Sertic, Spartenobmann Transport und Verkehr.

Großes Interesse an E-Mobilität



Im Vorjahr wurden in Wien insgesamt 5.204 E-Autos auf Firmen zugelassen, dabei handelt es sich um den zweithöchsten Wert in Österreich. An erster Stelle liegt Oberösterreich.

Eine der sieben E-Ladestationen in Ottakring steht am Musilplatz.

Foto: ph

hochgeladen von Michael J. Payer

Auch 771 reinelektrische leichte LKW wurden neu zugelassen, hier sagt Sertic: "Im letzten Jahr haben sich die Zulassungszahlen nochmal nahezu verdoppelt. (...) Die Vorteile sind klar: in der Anschaffung zwar etwas teurer, aber mittelfristig kostengünstiger, schützen E-Fahrzeuge nicht nur das Geldbörserl, sondern auch die Umwelt."

Mit einem Online-Ratgeber stellt die WK Wien allen Interessierten ein Tool zur Verfügung, mit dem man sich schnell und einfach über Alternativen zu Autos mit Brennstoffmotor informieren kann. Seit seiner Veröffentlichung im September wurde der Ratgeber schon von 13.000 Personen genutzt.

Der Ratgeber gibt einen guten Überblick über alle Möglichkeiten des Aufladens, Informationen zu Förderungen und vermittelt bei Bedarf auch gleich einen Termin für ein Fördergespräch.

Der Online-Ratgeber E-Mobilität ist unter ratgeber.wko.at/emobilitaet abrufbar.

