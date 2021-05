Anlässlich des Weltmilchtages am 1. Juni werben Bauern und Bauernbund für heimische Milch und Milchprodukte.

BRAUNAU."Für unsere Höfe. Für unsere Heimat.", so werben der Bauernbund-Bezirksobmann Ferdinand Tiefnig und Bezirksbäuerin Christina Huber beim Wochenmarkt am Stadtplatz Braunau. Im persönlichen Gespräch mit Konsumenten sprachen sie sich für heimische Milch- und Milchprodukte aus.

Anlass dazu bietet der Weltmilchtag am 1. Juni, der international einmal jährlich organisiert wird, um für den Konsum von Milch und Milchprodukten zu werben. „Mit der Kaufentscheidung der Konsumenten für heimische Milchprodukte wird auch die Pflege unserer Kulturlandschaft sichergestellt“, so Tiefnig.

Erstaunlich ist, dass vor allem während der Coronakrise der Absatz von Milchprodukten im Ab Hof-Verkauf und anderen Formen der Direktvermarktung deutlich zugenommen habe: „Wir können feststellen, dass die Konsumenten die regionale Herkunft der Lebensmittel schätzen und auch verstärkt darauf Wert legen, zu wissen, woher die Produkte stammen“, so Bezirksbäuerin Christina Huber.

Mehr als 78% der Milchproduktion erfolge in Berg- und benachteiligten Gebieten unter strengen Umwelt- und Tierschutzstandards, so heißt es in der Pressemitteilung des Bauernbundes. Allein 20% der Rohmilch in Österreich entspräche den Kriterien für Heu- und Biomilch. Der Bauernbund garantiert kontrollierte Qualität, kurze Transportwege und naturnahe Produktion.