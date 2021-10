Erstaunlich viele Besucher strömten bei herbstlichen Sonnenschein auf die Burg in Burghausen zur Gartenlust. Vergleichbare Zahlen gab es bisher nur beim Burgfest.

BURGHAUSEN. Auffällig viele fremde Nummernschilder waren am Sonntag, den 10. Oktober 2021 in Burghausen zu sehen. Zehntausende haben übers Wochenende ihren Weg auf die Burg gesucht und gefunden. An den Kassen herrschte ein solcher Betrieb, dass die Schlangen an den Eintrittskassen lang waren. Auch auf der Straße war ein regelrechter Stau und es herrschte Parkplatzmangel in der Marktler Straße.

Das kühle aber sonnige Herbstwetter lockte die Garten- und Dekofans in Strömen zu der Gartenmesse. Auf Europas längster Burganlage spazieren und gleichzeitig kulinarische Köstlichkeiten genießen zu können, das war wohl einer der Hauptgründe für einen Besuch auf der "Gartenlust". Die Veranstaltung zieht nach Burghausen weiter auf das Wasserschloss Mariakirchen.

Wer viele Pflanzen und Blumen erwartet hat, wurde aber enttäuscht. Zwar gab es Gartenmöbel, Dekoration für den Garten und Kleidung. Auch das eine oder andere Küchengerät und alkoholische Getränke wurden von den Ausstellern verkauft, doch seltene Pflanzen oder Blumen musste man suchen. Für einen lauschigen herbstlichen Einkaufsbummel zwischen tönernen Gänsehälsen und Windspielen zahlten die Besucher gerne ihren Eintritt.