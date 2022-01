Insgesamt 116 Prüfungserfolge verzeichnet die WKO im 4. Quartal 2021, davon gehen acht an den Bezirk Braunau.

OÖ, BEZIRK BRAUNAU. Im Oktober, November und Dezember haben 23 Kandidaten aus Oberösterreich an der WKO OÖ ihre Meisterprüfung erfolgreich absolviert. Zwei Kandidaten stammen aus dem Bezirk Braunau, nämlich Norbert Baier aus Moosbach, der seinen Meister in Metalltechnik für Land- und Baumaschinen absolviert hat, und Rene Marcel Esterer aus St.Johann am Walde, der seinen Lackierermeister bestanden hat.

42 Kandidaten aus Oberösterreich, stellten sich erfolgreich der Befähigungsprüfung, sechs davon aus dem Bezirk Braunau: Amar Botonjic aus Altheim, Florian Alexander Fürtbauer aus Moosbach, Gerhard Haider aus Jeging, Greta Farkas aus Braunau, Maria Bauchinger aus Maria Schmolln und Michael Manfred Lehner aus Hochburg-Ach.