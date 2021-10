Seit kurzem trägt die KOWE CNC in Geinberg das Pro Miliz Gütesiegel des Bundesheeres. Die Auszeichnung erfolgte für die Beschäftigung von Miliz-Soldaten.

GEINBERG. Soldaten müssen von ihren zivilen Arbeitgebern für Übungen und Einsätze freigestellt werden, wodurch sie an ihrem Arbeitsplatz fehlen. Die KOWE in Geinberg nimmt dies in Kauf und beschäftigt Milizsoldaten, weshalb das Unternehmen am 29. September mit dem Pro Miliz Gütesiegel des Bundesheeres ausgezeichnet wurde.

Im Zuge der monatlichen Fahnenparade des Militärkommandos Oberösterreich erfolgte die Auszeichnung. Militärkommandant Brigadier Dieter Muhr betonte die wichtige Rolle der Miliz und lobte die Bereitschaft von Betrieben wie KOWE, die Mitarbeiter freizustellen. Bernhard Petermaier aus Geinberg beispielsweise ist Zerspannungstechniker bei KOWE und dient als Sanitäter im Jägerbatallion Oberösterreich. Außerdem ist er bei der freiwilligen Feuerwehr und dem Roten Kreuz engagiert.

„Als Schriftführer und langjähriges Mitglied der freiwilligen Feuerwehr in Altheim kenne und schätze ich ehrenamtliches Engagement und klare Strukturen. Die Miliz ist ein wichtiger Teil der österreichischen Armee und trägt aktiv zu unserer Sicherheit bei“, sagt Paul Kobinger, Geschäftsführer der KOWE CNC GmbH. Etwa 40 Mitarbeiter arbeiten am Standort Geinberg. Für Kobinger bringen die Miliz-Soldaten ihre Fähigkeiten und Erfahrungen auch im Betrieb aktiv ein, und können gut mit Streß umgehen.