Für Schülerinnen und Schüler haben die lang ersehnten Osterferien nun endlich begonnen – und bald schon werden sie auch wieder vorbei sein! Daher gilts, die freie Zeit bestmöglich zu nutzen! Ich hätte da ein paar Vorschläge für all jene, die den Weg ans Meer (leider) noch nicht geschafft haben und die Ferien in unserer schönen Region verbringen: Da gibt es etwa eine tolle Märchenausstellung im Kulturzentrum Kapfenberg – nicht nur für Kinder, wohlgemerkt! Auch für Erwachsene wurde das Thema ansprechend aufbereitet und lädt so zu einem Ausflug in längst vergangene Kindheitstage ein.

Am Bründlweg am Pogusch laden die Bäuerinnen zu allen möglichen Ei-Speisen und zum lustigen Eier-Quiz; als Belohnung wartet ein rotes Ei auf alle Wissbegierigen. Und wer weiß, vielleicht hat sich ja auch der Osterhase unter dem Motto "Yes ei can" auf den Barfuß-Wanderweg verirrt....

Wie auch immer – ob Zuhause oder am fernen Strand: Ich wünsche auf diesem Weg all' unseren Lesern ein gesegnetes Osterfest!