Vor 25 Jahren

Der neue Obersteirer

21./28. Dezember 1996

Den mit 100.000 Schilling dotierten UNHCR-Preis erhielt das Flüchtlings-Integrationsprojekt "Integra", das Rheinlinde Mendel in Kapfenberg in fünf Jahren von der Vision zur Realität geführt hat.

Mit der Bezirksstelle Bruck des Roten Kreuzes hat die Steirische Ferngas heuer für den 1.000sten Erdgaskunden in der Stadtgemeinde Bruck die Versorgungsaufgabe übernommen.

500 Fans bekamen am vorigen Wochenende in der Walfersamhalle ein spannendes Spiel zu sehen: "Die Steiermärkische" Basket Bears Kapfenberg besiegten die Gäste aus Klosterneuburg mit 83:79 (39:39). Das Spiel wogte über 40 Minuten hin und her, die Hausherren waren schließlich die verdienten Sieger.

Vor 50 Jahren

Der Obersteirer

25. Dezember 1971

In der Bezirksdienststelle des Roten Kreuzes Kapfenberg fand kürzlich die feierliche Übergabe einer Sprechfunkanlage statt. Derzeit sind zwei Rotkreuz-Einsatzwagen mit Funk ausgerüstet. Die Bedienung erfolgt mit einer Postmietleitung. Die Sende- und Empfangsstation befindet sich auf dem Kapfenberger Schlossberg.

Der einst als Sommerfrischenort weitbekannte Mürztaler "Blumenmarkt" Kindberg hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Wintersportzentrum entwickelt. Seit neben der Bundesstraße 17 Skilifte errichtet wurden, gibt es in Kindberg winterlichen Hochbetrieb.

Hochbetrieb bei den Eisschützen wird es am Stafanitag in der Breitenau geben. Die Eisschützen des Bezirkes Bruck werden auf der herrlichen Natureisanlage ihren Bezirksmeister ermitteln.