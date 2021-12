Gerd Aigner, Inhaber des Gasthofes "Hanswirt" in Turnau reagiert auf die derzeitige Situation und ändert ab 4. Jänner die Öffnungszeiten seines Gasthofes.



Neues Jahr, neue Öffnungszeiten: Aufgrund der derzeitigen Personalknappheit und der Corona Situation wird im Gasthof Aigner in Turnau ab 4. Jänner eine Vier-Tage-Woche eingeführt. Der Gasthof ist deshalb ab Jahresbeginn 2022 an folgenden Tagen geöffnet (warme Küche): Mo und Di sowie Fr und Sa von jeweils 11 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 20.30 Uhr. Mi, Do und So ist Ruhetag.