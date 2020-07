Im Mittelpunkt der konstituierenden Sitzung des Brucker Gemeinderats stand neben der Angelobung der neuen gesamt 31 Gemeinderäte die Wahl des Bürgermeisters. Mit 27 von 31 Stimmen wurde Peter Koch (SPÖ) mit großer Mehrheit zum Bürgermeister der Stadt Bruck gewählt. Die SPÖ mit Spitzenkandidat Koch, der dieses Amt seit 1. Juni 2017 inne hat, erreichte bei der Gemeinderatswahl 17 von 31 Mandaten und holte somit die absolute Mehrheit. Der alte und neue Stadtchef will weiterhin die konstruktive Zusammenarbeit über alle Parteigrenzen hinweg in den Mittelpunkt seines Tuns stellen und lud alle Gemeinderäte zur positiven Weiterentwicklung der Kornmesserstadt ein.„Die Menschen, nicht die Häuser, machen eine Stadt“, sagte Koch in seiner Antrittsrede. Nach der Angelobung durch Bezirkshauptmann Bernhard Preiner fand die Wahl der beiden Vizebürgermeister, des Finanzreferenten und der verbleibenden drei Stadtratsmitglieder statt. Für die SPÖ fungiert künftig Andrea Winkelmeier als 1. Vizebürgermeisterin. Die bisherige Sozialstadträtin wurde mit 29 von 31 Stimmen in ihre neue Funktion gewählt. Zweite Vizebürgermeisterin ist Susanne Kaltenegger (ÖVP), die 30 von 31 Stimmen erhielt.

Den Stadtrat komplettieren Werner Anzenberger als Finanzreferent, Claudia Dornhofer und Peter Schlagbauer (alle SPÖ) sowie Helmut Sommer (ÖVP).Auch die Anzahl der Fachausschüsse und Referenten wurde bei der Sitzung festgelegt, der Prüfungsausschuss wird künftig von Sebastian Wintschnig (NEOS) geleitet.

Gemeinderat Bruck: SPÖ 17, ÖVP 7, FPÖ 3, KPÖ 2, Grüne und NEOS je 1.