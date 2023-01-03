MARIAZELL. Im Zuge des Ferienprogramms vom Tourismusverband Hochsteiermark, nutzten 75 Urlaubsgäste am Dienstag, dem 3. Januar 2023 die Gelegenheit und besuchten die Freiwillige Feuerwehr Mariazell. Zu Beginn gab es eine Führung durch das Feuerwehrhaus. Dabei wurde den Gästen der Ablauf von der Alarmierung bis zum Ausrücken der Einsatzkräfte vorgestellt. Die Besucher hatten die Möglichkeit, die Einsatzfahrzeuge und Gerätschaften zu besichtigen und Fragen an die Feuerwehrkräfte zu stellen. Speziell bei den Kindern war natürlich die anschließende Vorführung von Hundeführer Wolfgang Höhn mit seiner Rettungshündin “Cia” der Höhepunkt. Der Hundeführer zeigte, wie einem Rettungshund die Personensuche beigebracht wird und welche umfangreiche Ausbildung ein Rettungshund bekommt. Im Anschluss durften sich die Kinder in der Fahrzeughalle verstecken und sich von “Cia” suchen und finden lassen. Zum Abschluss gab es noch eine Fahrt mit der Drehleiter.