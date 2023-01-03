Ferienprogramm
Urlaubsgäste besichtigten die FF Mariazell und bekamen einiges geboten!

  • 3. Januar 2023, 22:32 Uhr
Regionauten-Community
Christian Sprosec
zu Favoriten

Du möchtest dieses Profil zu deinen Favoriten hinzufügen?

Verpasse nicht die neuesten Inhalte von diesem Profil: Melde dich an, um neue Inhalte von Profilen und Bezirken zu deinen persönlichen Favoriten hinzufügen zu können.

Jetzt anmelden
Foto: FF Mariazell/Graier B.
2Bilder

MARIAZELL. Im Zuge des Ferienprogramms vom Tourismusverband Hochsteiermark, nutzten 75 Urlaubsgäste am Dienstag, dem 3. Januar 2023 die Gelegenheit und besuchten die Freiwillige Feuerwehr Mariazell. Zu Beginn gab es eine Führung durch das Feuerwehrhaus. Dabei wurde den Gästen der Ablauf von der Alarmierung bis zum Ausrücken der Einsatzkräfte vorgestellt. Die Besucher hatten die Möglichkeit, die Einsatzfahrzeuge und Gerätschaften zu besichtigen und Fragen an die Feuerwehrkräfte zu stellen. Speziell bei den Kindern war natürlich die anschließende Vorführung von Hundeführer Wolfgang Höhn mit seiner Rettungshündin “Cia” der Höhepunkt. Der Hundeführer zeigte, wie einem Rettungshund die Personensuche beigebracht wird und welche umfangreiche Ausbildung ein Rettungshund bekommt. Im Anschluss durften sich die Kinder in der Fahrzeughalle verstecken und sich von “Cia” suchen und finden lassen. Zum Abschluss gab es noch eine Fahrt mit der Drehleiter.

Foto: FF Mariazell/Graier B.
Foto: FF Mariazell/Graier B.
Push- und WhatsApp-Neuigkeiten aufs Handy
MeinBezirk auf Facebook und Instagram folgen
MeinBezirk als ePaper durchblättern
Newsletter deines Bezirks abonnieren

Weitere Beiträge zu den Themen

Rettungshunde Ferienprogramm Suchhundestaffel Tag der offenen Tür Mariazell Feuerwehr tourismusverband hochsteiermark
Anzeige
Ein goldener Herbst wird im Murtal geboten. | Foto: Tourismusverband Murtal/Steinegger
1 14

Herbst im Murtal:
Kulinarik, Kultur und Naturgenuss vom Feinsten

Wenn sich die Blätter golden färben, die Luft klarer wird und die Berge in warmem Licht erstrahlen, beginnt im Murtal eine ganz besondere Jahreszeit: der Herbst – eine stimmungsvolle Kombination aus regionaler Kulinarik, traditioneller Gastfreundschaft und eindrucksvollen Naturerlebnissen. MURTAL. Im Herbst ist es Zeit die wunderschöne Bergwelt des Murtals nochmals in vollen Zügen zu genießen. Der Tourismusverband hat dazu eine Wanderkarte mit den Top 20 Wandertouren erstellt, die die schönsten...

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.

Jetzt anmelden und kommentieren
Jetzt kommentieren
Nachrichten aus den Bezirken lesen
BM DL G GU HF LB LE LI MU MT MZ SO VO WZ

Video einbetten

Es können nur einzelne Videos der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Playlists, Streams oder Übersichtsseiten.

Abbrechen

Karte einbetten

Abbrechen

Social-Media Link einfügen

Es können nur einzelne Beiträge der jeweiligen Plattformen eingebunden werden, nicht jedoch Übersichtsseiten.

Abbrechen

Code einbetten

Funktionalität des eingebetteten Codes ohne Gewähr. Bitte Einbettungen für Video, Social, Link und Maps mit dem vom System vorgesehenen Einbettungsfuntkionen vornehmen.
Abbrechen

Beitrag oder Bildergalerie einbetten

Abbrechen

Foto des Tages einbetten

Abbrechen

Veranstaltung oder Bildergalerie einbetten

Abbrechen

Du möchtest selbst beitragen?

Melde dich jetzt kostenlos an, um selbst mit eigenen Inhalten beizutragen.

Jetzt anmelden und beitragen