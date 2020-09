Nach gerade einmal fünf Wochen Vorbereitungszeit beginnt am Freitag für die Fußballer des SV Kapfenberg 1919 die Meisterschaft in der 2. Liga. Nach dem Erstrundensieg im ÖFB-Cup gegen Anif haben sich die Falken mit einem Trainingslager in Mariazell/Gußwerk, wo es auch ein Treffen mit den legendären Gußwerker „Golden Girls“ gab, den letzten Feinschliff für den Meisterschaftsauftakt gegen Wacker Innsbruck geholt.

„Wir haben sehr fleißig, hart und intensiv trainiert. Durch unseren großen Umbruch mussten wir innerhalb kürzester Zeit eine neue Mannschaft formen. Jetzt können die Jungs am Freitag zeigen wer bereit ist“, sagt KSV-Cheftrainer Abdulah Ibrakovic. Als Saisonziel gilt im Falkenhorst der Klassenerhalt: "Natürlich wollen wir gute Spiele zeigen und so viele Punkte wie möglich sammeln. Unser zweites großes Ziel ist es, junge Spieler weiterzuentwickeln und so viele wie möglich in die erste Mannschaft zu integrieren.“

Im letzten Test mussten sich die Kapfenberger mit 0:5 (0:1) gegen Sturm Graz geschlagen geben.

„KSV hat in der ersten Halbzeit die Räume gut eng gehalten, da mussten wir mit viel Präzision und Tempo spielen“, sagte Sturm-Trainer Christian Ilzer. Drei Gegentore innerhalb von fünf Minuten gleich nach der Pause (46., 48., 51.) sorgten für ein klares Ergebnis. Ibrakovic: „Die erste Halbzeit von uns war okay, da haben wir einige Sachen sehr gut gemacht. In der Pause haben wir durchgewechselt. Leider hat das Endergebnis ein wenig die Stimmung getrübt.“ ^T. Dormann