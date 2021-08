Im Heimspiel gegen den FAC Wien gelang der KSV-Elf zwar der erste Saisontreffer. Doch das Elfmetertor von Matthias Puschl verhinderte die 1:2-Niederlage der Falken nicht.



293 Minuten hatte es bis zum ersten Saisontreffer der Kapfenberger gedauert: Das Elfmetertor von Matthias Puschl in der Nachspielzeit (Mario Cetina war im Strafraum gefoult worden) war aber nur noch Ergebniskosmetik, denn der Spielstand lautete 0:2 für die Gäste aus Wien. Joao Miguel E Melo De Olivera hatte den FAC bereits in der 13. Spielminute in Führung gebracht, nach dem Seitenwechsel gelang dem Team von Trainer Mitja Mores durch Marcel Michael Monsberger das zweite Tor dieses Abends (84.), der zu Matchbeginn bereits nach 70 Sekunden nur die Latte getroffen hatte.



Dramatik in der Nachspielzeit

Die Kapfenberger kombinierten phasenweise recht gefällig, ein erfolgreicher Abschluss wollte aber nicht gelingen. Ein Schuss von Christoph Pichorner wurde abgeblockt (36.), einen Kopfball des KSV-Verteidigers Olivier Juslin N’Zi drehte FAC-Torhüter Lukas Gütlbauer über die Latte (71.). In der Nachspielzeit drängten die Kapfenberger auf den Ausgleich, doch es blieb bei dem aus Sicht der Falken enttäuschenden 1:2, das die dritte Saisonniederlage bedeutete.

"Wir müssen weiter arbeiten"

Trainer Abdulah Ibrakovic: „Die Szenen wiederholen sich leider, eine kleine Unachtsamkeit in unserer Mannschaft führte zum ersten Verlusttreffer. Wir haben in der zweiten Halbzeit viel riskiert, das war aber am Ende bis auf das Elfmetertor leider erfolglos. Wir waren in den 1:1-Spielsituationen nicht entschlossen genug. Wir werden weiter arbeiten, die Mannschaft wird sich festigen und selbst belohnen.“

Daten & Fakten

3. Runde Admiral 2. Liga, Freitag, 6. August 2021, 18.30 Uhr: KSV 1919 vs. FAC Wien 1:2 (0:1), Fekete-Stadion Kapfenberg 350, SR Jandl

KSV: Giuliani – Pichorner, Cetina, N’Zi – Macher (60. Hassler), Staber (73. Saras), Grgic, Graschi (85. Mandler) – Bajrektarevic (60. Wildbacher) – Eloshvili, Puschl

FAC: Gütlbauer – Becirovic, Bubalovic, Puchegger, Gassmann – Rechberger (74. Ungar), Monsberger, Rasner (90. Zettl)=, Krainz – Schmid (83. Krasniqi), De Oliveira (74. Flavio)

Torfolge:

0:1 (13.) De Oliveira

0:2 (84.) Monsberger

1:2 (93.) Puschl (E.)



Gelbe Karten:

Staber, Mandler, Pusch bziw. Rasner, Gütlbauer



Die nächsten Spiele:

Samstag, 14. August, 14.30 Uhr: SK Rapid Wien II vs. KSV 1919

Sonntag, 22. August, 10.30 Uhr: KSV 1919 vs. GAK 1902