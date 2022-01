Beim vierten Bewerb im Naturbahnrodel-Weltcup in Deutschnofen (It) musste sich Michael Scheikl als Zweiter nur dem Südtiroler Alex Gruber geschlagen geben, der Kindberger verwies Landsmann Thomas Kammerlander mit drei Hundertstel Sekunden Vorsprung auf Rang drei.

"Ich muss mit dem Rennen an sich zufrieden sein, auch wenn ich auf der Rodel nicht das optimale Gefühl hatte. Aber ich habe das Maximum herausgeholt", sagte Scheikl. Rang zwei gab es mit Tina Unterberger auch im Teambewerb. In der Weltcupgesamtwertung ist Scheikl Dritter, 75 Punkte hinter Leader Kammerlander. Nächstes Highlight ist die Europameisterschaft ab 10. Februar in Laas in Südtirol.

Saisonaus nach Knöchelbruch

In Deutschnofen war Michelle Diepold leider nicht mehr dabei. Nach ihrem Trainingsunfall in Rumänien raste sie zwar im Rennen noch auf Rang sechs, musste aber nach ihrer Rückkehr nach Österreich in Innsbruck wegen ihres gebrochenen Knöchels operiert werden. Die Saison ist für die Aflenzerin vorbei.

Beim Juniorenweltcup-Finale in Umhausen (T) wurde Sebastian Feldhammer Vierter, Rang vier war es auch im Weltcup-Gesamtklassement. Am Wochenende steigt für den Mariazeller im Jaufental (It) die Junioren-WM.